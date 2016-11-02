В аэропорту «Шереметьево» начали работать комплексы «Паркон»
В московском аэропорту Шереметьево начали работать мобильные комплексы фотовидеофиксации «Паркон», сообщил глава Минтранса Московской области Михаил Олейник.
По его словам, благодаря «Паркону» удастся сократить количество нарушений на парковке. Олейник также отметил, что установка комплексов направлена на разгрузку улично-дорожной сети, а также для улучшения транспортной доступности.
Как уточняет портал «Подмосковье сегодня», комплексы фиксируют нарушения в зоне терминалов C, D, E и F, а также на подъездах к аэропорту по Международному, Шереметьевскому шоссе и улице Авиационной.
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