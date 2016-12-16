В аэропорту Сеула за нарушение миграционных законов задержаны 24 россиянина

Правоохранительные органы Южной Кореи задержали 24 граждан России, которые подозреваются в нарушении миграционного законодательства страны.

- По предварительной информации, в аэропорту Сеула задержаны 24 российских гражданина: 16 человек с борта авиакомпании «Сибирь», шесть — с борта авиакомпании «Аврора», один — прилетевший рейсом из Вьетнама и один — рейсом из Узбекистана, — рассказали РИА «Новости» в МИД РФ.

По словам собеседника агентства, россиян обвиняют в нарушении законодательства, а именно в несоответствии заявленной цели поездки.

- Посольство России подключено к урегулированию ситуации. Гражданам России будет оказано необходимое содействие, — отметили в МИД РФ.