В аэропорту Пулково в Петербурге открылась выставка

Аэропорт Пулково в Петербурге превратился в арт-галерею. В зале прибытия на первом этаже появились картины петербургских художников, сообщает сайт «Санкт-Петербург.ру».

Все полотна принадлежат кисти участников Международной ярмарки современного искусства ArtExpoSPb 2016, которая пройдёт 21-23 октября в «Ленэкспо». Посетители увидят экспонаты, среди которых живопись художника-импрессиониста Тумана Жумабаева, работы Дмитрия Кустановича и Виктора Малых.

На выставке живописи, графики, дизайна и скульптуры также запланированы мастер-классы от художников и презентации городских культурных программ.