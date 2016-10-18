В аэропорту Пулково в Петербурге открылась выставка
Аэропорт Пулково в Петербурге превратился в арт-галерею. В зале прибытия на первом этаже появились картины петербургских художников, сообщает сайт «Санкт-Петербург.ру».
Все полотна принадлежат кисти участников Международной ярмарки современного искусства ArtExpoSPb 2016, которая пройдёт 21-23 октября в «Ленэкспо». Посетители увидят экспонаты, среди которых живопись художника-импрессиониста Тумана Жумабаева, работы Дмитрия Кустановича и Виктора Малых.
На выставке живописи, графики, дизайна и скульптуры также запланированы мастер-классы от художников и презентации городских культурных программ.
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