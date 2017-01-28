В аэропорту Пулково обнаружили учебную мину

Бойцы Росгвардии обнаружили учебную мину в посылке, направленной из России в Северную Америку.

Посылка с подозрительным содержимым была обнаружена при досмотре почтовых отправлений. В одном из отправлений нашли предмет, похожий на мину, сообщает РИА "Новости". На место происшествия вызвали саперов и кинологов.

Оказалось, что в посылке находится учебная противопехотная мина ПМН-2. Посылка не представляет опасности, однако следователи проведут проверку по данному факту.