В аэропорту Пулково обнаружили учебную мину
Бойцы Росгвардии обнаружили учебную мину в посылке, направленной из России в Северную Америку.
Посылка с подозрительным содержимым была обнаружена при досмотре почтовых отправлений. В одном из отправлений нашли предмет, похожий на мину, сообщает РИА "Новости". На место происшествия вызвали саперов и кинологов.
Оказалось, что в посылке находится учебная противопехотная мина ПМН-2. Посылка не представляет опасности, однако следователи проведут проверку по данному факту.
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