В аэропорту Мюнхена задержали пожилую россиянку
В аэропорту Мюнхена задержана пожилая гражданка России Эльмира Асланян, которая передвигается в инвалидном кресле.
По словам родственников 76-летней россиянки, она была задержана в первом терминале при вылете из Мюнхена под надуманным предлогом.
«Сейчас ее отвезли в какую-то клетку в аэропорту после задержания. Сказали, что причина в том, что она несколько лет назад при въезде в Германию заявляла, что будет жить в одной гостинице, а в итоге поселилась в другой», — сказал собеседник «РИА Новости».
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