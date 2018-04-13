В аэропорту Мюнхена задержали пожилую россиянку

В аэропорту Мюнхена задержана пожилая гражданка России Эльмира Асланян, которая передвигается в инвалидном кресле.

По словам родственников 76-летней россиянки, она была задержана в первом терминале при вылете из Мюнхена под надуманным предлогом.

«Сейчас ее отвезли в какую-то клетку в аэропорту после задержания. Сказали, что причина в том, что она несколько лет назад при въезде в Германию заявляла, что будет жить в одной гостинице, а в итоге поселилась в другой», — сказал собеседник «РИА Новости».