В аэропорту Домодедово прохудилась крыша

В одном из терминалов московского аэропорта Домодедово в потолке образовалась течь.

Следующие к стойке регистрации пассажиры вынуждены обходить огромные лужи на полу. Поломоечные машины не успевают собрать воду, передает агентство Nation News.

Устранением аварии занимаются сотрудники аэропорта. О причинах течи в администрации воздушной гавани не говорят. Информации об отмене или задержке рейсов не поступало.

В конце марта в Домодедово 19-летняя девушка избила сотрудника аэропорта за недопуск ее мужа к вылету.