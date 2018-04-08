В аэропорту Домодедово прохудилась крыша
В одном из терминалов московского аэропорта Домодедово в потолке образовалась течь.
Следующие к стойке регистрации пассажиры вынуждены обходить огромные лужи на полу. Поломоечные машины не успевают собрать воду, передает агентство Nation News.
Устранением аварии занимаются сотрудники аэропорта. О причинах течи в администрации воздушной гавани не говорят. Информации об отмене или задержке рейсов не поступало.
В конце марта в Домодедово 19-летняя девушка избила сотрудника аэропорта за недопуск ее мужа к вылету.
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