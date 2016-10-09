В аэропорту Дели произошла утечка радиоактивного вещества

В Дели сообщили об утечке радиоактивного материала в аэропорту имени Индиры Ганди. Сотрудники аэровокзала уверяют, что опасности для граждан нет.

Известно, что утечка произошла при транспортировке лекарств, применяемых для лечения онкологических заболеваний. Медикаменты находились на борту самолета компании Air France.

Местные власти заявили, что причин для беспокойства местных жителей и пассажиров аэропорта нет, сообщает RT.