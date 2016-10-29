В аэропорту Чикаго загорелся самолет «Боинг»

В аэропорту О’Хара в Чикаго загорелся самолет «Боинг 767», который принадлежит авиакомпании American Airlines, сообщает британская телерадиокорпорация BBC.

В результате пожара некоторые пассажиры получили травмы. Всего на борту находились 161 пассажир и 9 членов экипажа.

Самолет уже шел на взлет, когда у него лопнула шина, и повредился двигатель.

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Места: США
События: происшествия
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