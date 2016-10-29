В аэропорту Чикаго загорелся самолет «Боинг»
В аэропорту О’Хара в Чикаго загорелся самолет «Боинг 767», который принадлежит авиакомпании American Airlines, сообщает британская телерадиокорпорация BBC.
В результате пожара некоторые пассажиры получили травмы. Всего на борту находились 161 пассажир и 9 членов экипажа.
Самолет уже шел на взлет, когда у него лопнула шина, и повредился двигатель.
Следующая новость Боб Дилан согласился получить Нобелевскую премию по литературе
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии