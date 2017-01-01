В аэропорту Борисполя задержан разыскивавшийся Интерполом россиянин

Государственная пограничная служба Украины сообщила о задержании в аэропорту «Борисполь» гражданина России, который находился в международном розыске по линии Интерпола.

«Гражданин Российской Федерации с мая 2014 разыскивался в рамках проведения мероприятий по поиску преступников по линии Интерпола для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с участием в террористической группировке», — цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Как отмечает Госпогранслужба Украины, 35-летний россиянин, чье имя не называется, был задержан накануне вечером во время оформления пассажиров рейса в Стамбул.