В аэропортах Москвы застряли более 20 самолетов

В аэропортах Москвы задержаны и отменены более 20 рейсов.

Как сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня», во Внуково отменили 2 рейса. В Домодедово задержаны 8 вылетов.

В Шереметьево вовремя не смогли вылелеть пассажиры 14 рейсов. В подмосковном «Жуковском» задержали один рейс.

Ранее сообщалось, что на 14 мая в Московской области продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за высокой вероятности пожаров.

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