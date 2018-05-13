В аэропортах Москвы застряли более 20 самолетов
В аэропортах Москвы задержаны и отменены более 20 рейсов.
Как сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня», во Внуково отменили 2 рейса. В Домодедово задержаны 8 вылетов.
В Шереметьево вовремя не смогли вылелеть пассажиры 14 рейсов. В подмосковном «Жуковском» задержали один рейс.
Ранее сообщалось, что на 14 мая в Московской области продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за высокой вероятности пожаров.
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