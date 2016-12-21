В аэропортах Москвы из-за снегопада задержаны или отменены полсотни рейсов

Снегопад, обрушившийся на столичный регион, стал причиной отмены или задержки полсотни рейсов в московских аэропортах.

По данным сервиса «Яндекс.Табло» в «Домодедово» задерживаются 19 рейсов, еще 11 рейсов отменено. В аэропорту «Шереметьево» задержаны шесть рейсов, еще 20 рейсов отменены.

По словам собеседника «Интерфакса» в авиадиспетчерских службах, несмотря на непогоду, режим работы авиапортов не менялся. Видимость в зоне вылета и прилета достаточная.

Аэродромные службы с повышенной интенсивностью расчищают взлетно-посадочные полосы и рулежки, обрабатывают их реагентами. Самолеты перед вылетом также проходят обязательную обработку противообледенительной жидкостью, что приводит к задержкам в расписании, сообщает «Интерфакс».