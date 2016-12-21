В аэропортах Москвы из-за снегопада задержаны или отменены полсотни рейсов
Снегопад, обрушившийся на столичный регион, стал причиной отмены или задержки полсотни рейсов в московских аэропортах.
По данным сервиса «Яндекс.Табло» в «Домодедово» задерживаются 19 рейсов, еще 11 рейсов отменено. В аэропорту «Шереметьево» задержаны шесть рейсов, еще 20 рейсов отменены.
По словам собеседника «Интерфакса» в авиадиспетчерских службах, несмотря на непогоду, режим работы авиапортов не менялся. Видимость в зоне вылета и прилета достаточная.
Аэродромные службы с повышенной интенсивностью расчищают взлетно-посадочные полосы и рулежки, обрабатывают их реагентами. Самолеты перед вылетом также проходят обязательную обработку противообледенительной жидкостью, что приводит к задержкам в расписании, сообщает «Интерфакс».
Следующая новость Пан Ги Мун готов баллотироваться в президенты Южной Кореи
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии