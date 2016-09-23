В аэропортах Московского региона планируют запустить пункты tax free
В аэропортах Московского региона уже в 2017 году могут появится пункты tax free, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на СМИ.
Проект в пилотном варианте могут запустить уже в первом квартале 2017 года. Уже назначено ведомство, которое будет отвечать за работу данных пунктов.
Новый аэропорт Жуковский расширяет географию полетов, уже согласованы 23 направления. С октября самолете из Жуковского будут осуществлять полеты по направлению Израиль, Турция, Германия и другие страны.
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