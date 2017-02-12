Из аэропорта Гамбурга эвакуировали людей

Аэропорт Гамбурга закрыли из-за отравления пассажиров неизвестным веществом.

По данным издания Hamburger Morgenpost, в зоне проверки безопасности люди пожаловались на раздражение дыхательных путей, кашель и жжение в глазах.

Всех посетителей аэропорта срочно эвакуировали. Полеты приостановили. Пункты назначения некоторых рейсов были изменены.