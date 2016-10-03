Из аэропорта Алматы эвакуировали людей из-за разлива ртути

В международном аэропорту Алматы эвакуировали пассажиров и персонал из-за разлива ртути, сообщает «Интерфакс».

По предварительным данным, у пассажира авиакомпании Air Astana, который должен был выполнить рейс N141 по маршруту «Алматы – Тбилиси», обнаружили емкость со ртутью.

Пассажир без предупреждения выбросил ее в урну. В результате жидкость была разлита.

Руководству аэроузла пришлось задержать шесть рейсов. Сейчас работа аэропорта восстановлена.

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