Из аэропорта Алматы эвакуировали людей из-за разлива ртути
В международном аэропорту Алматы эвакуировали пассажиров и персонал из-за разлива ртути, сообщает «Интерфакс».
По предварительным данным, у пассажира авиакомпании Air Astana, который должен был выполнить рейс N141 по маршруту «Алматы – Тбилиси», обнаружили емкость со ртутью.
Пассажир без предупреждения выбросил ее в урну. В результате жидкость была разлита.
Руководству аэроузла пришлось задержать шесть рейсов. Сейчас работа аэропорта восстановлена.
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