Из аэропорта Алматы эвакуировали людей из-за разлива ртути

В международном аэропорту Алматы эвакуировали пассажиров и персонал из-за разлива ртути, сообщает «Интерфакс».

По предварительным данным, у пассажира авиакомпании Air Astana, который должен был выполнить рейс N141 по маршруту «Алматы – Тбилиси», обнаружили емкость со ртутью.

Пассажир без предупреждения выбросил ее в урну. В результате жидкость была разлита.

Руководству аэроузла пришлось задержать шесть рейсов. Сейчас работа аэропорта восстановлена.