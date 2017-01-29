Аэропорт Сочи возобновил работу
В Сочи после сильного снегопада вновь работает аэропорт. Ранее аэровокзал закрывали на прием и вылет самолетов.
В первой половине дня 29 января Сочи не принимал и не выпускал самолеты. Прибывающие рейсы садились в Минводах. В воскресенье в Сочи выпал снег, наблюдался сильный туман, сообщает "Интерфакс".
Из-за сбоя в работе аэропорта диспетчерам пришлось перенаправить в соседний аэропорт два самолета: из Москвы и Новосибирска. На данный момент туман рассеялся, установилась солнечная погода.
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