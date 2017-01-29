Аэропорт Сочи перестал принимать самолеты

Международный аэропорт Сочи перестал принимать самолеты из-за резкого ухудшения погодных условий, сообщили в пресс-службе компании «Базэл Аэро».

По словам собеседника «Интерфакса», три рейса из Москвы и Новосибирска отправлены на аэродром в Минеральные Воды.

С пассажирами работают представители авиакомпаний.

Метеорологи прогнозируют улучшение погодных условий в районе аэропорта Сочи к 15:00 по московскому времени.

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