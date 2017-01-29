Аэропорт Сочи перестал принимать самолеты
Международный аэропорт Сочи перестал принимать самолеты из-за резкого ухудшения погодных условий, сообщили в пресс-службе компании «Базэл Аэро».
По словам собеседника «Интерфакса», три рейса из Москвы и Новосибирска отправлены на аэродром в Минеральные Воды.
С пассажирами работают представители авиакомпаний.
Метеорологи прогнозируют улучшение погодных условий в районе аэропорта Сочи к 15:00 по московскому времени.
Следующая новость Двое рабочих пострадали при падении стрелы крана в Москве
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии