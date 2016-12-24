Аэропорт Симферополя возобновил работу

В Симферополе после перерыва возобновлена работа аэропорта. Ранее сообщалось, что город не принимает и не отправляет самолеты из-за сильного тумана.

Сегодня в Симферополе было задержано 12 рейсов на прилет и 13 – на вылет. В период закрытия самолеты садились в Сочи, Краснодаре и Минеральных Водах. Большая часть рейсов, которые не смог принять Симферополь, направлялись в город из Москвы.

– Аэропорт функционирует с учетом текущих погодных условий, отставание от расписания сохраняется, – заключили в справочной службе аэропорта, сообщает "Интерфакс".