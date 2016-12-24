Аэропорт Симферополя возобновил работу

В Симферополе после перерыва возобновлена работа аэропорта. Ранее сообщалось, что город не принимает и не отправляет самолеты из-за сильного тумана.

Сегодня в Симферополе было задержано 12 рейсов на прилет и 13 – на вылет. В период закрытия самолеты садились в Сочи, Краснодаре и Минеральных Водах. Большая часть рейсов, которые не смог принять Симферополь, направлялись в город из Москвы.

– Аэропорт функционирует с учетом текущих погодных условий, отставание от расписания сохраняется, – заключили в справочной службе аэропорта, сообщает "Интерфакс".

Новости по теме
Теги:
Места: Крым
События: стихия
Следующая новость В этом году Россия не успеет снять ограничения с турецких овощей и фруктов

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО