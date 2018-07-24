Аэропорт «Шереметьево» оставил пассажиров без багажа

Управление Госавианадзора направило запрос в аэропорт «Шереметьево» для получения информации, связанной со сбоем доставки багажа, сообщили в пресс-службе Ространснадзора.

«Из-за ситуации, сложившейся в связи с большим потоком пассажиров в период отпусков, произошел сбой доставки багажа», - говорится в сообщении ведомства.

Ространснадзор совместно с Московской межрегиональной транспортной прокуратурой готовы к проведению проверочных мероприятий в аэропорту «Шереметьево» на предмет нарушения воздушного законодательства, сообщает Nation news.

Новости по теме
Теги:
Следующая новость Украинский политик пришел в восторг от Крымского моста

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО