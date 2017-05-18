Аэропорт «Пулково» упростит досмотр пассажиров без багажа
В Петербургском аэропорту «Пулково» с 18 мая доступна новая услуга Fast Track, которой смогут воспользоваться пассажиры внутрироссийских авиарейсов без багажа.
Как отмечается в материале, пассажиры, воспользовавшиеся новой услугой, будут попадать в зону вылета через специально оборудованный пункт досмотра и не будут пересекаться с основным потоком улетающих.
Для того, чтобы воспользоваться услугой Fast Track, пассажир должен быть зарегистрирован на рейс, а также иметь при себе распечатанный посадочный талон.
Первый месяц пункт Fast Track, расположенный в здании бывшего аэровокзала Пулково-1, будет функционирвоать в тестовом режиме, сообщает «Санкт-Петербург.ру».
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