Аэропорт Мурманска возобновил работу
Аэропорт города Мурманска снова работает в штатном режиме. Ранее его закрывали из-за непогоды.
Аэровокзал не работал более полутора суток. В регионе наблюдался сильный ветер и метель. В результате были отменены и перенесены десятки рейсов, сообщает "Интерфакс".
Сегодня также стало известно, что в Хибинах сошла лавина. В результате один турист погиб. На месте происшествия работают спасатели.
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