Аэропорт Мурманска возобновил работу

Аэропорт города Мурманска снова работает в штатном режиме. Ранее его закрывали из-за непогоды.

Аэровокзал не работал более полутора суток. В регионе наблюдался сильный ветер и метель. В результате были отменены и перенесены десятки рейсов, сообщает "Интерфакс".

Сегодня также стало известно, что в Хибинах сошла лавина. В результате один турист погиб. На месте происшествия работают спасатели.