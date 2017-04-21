Аэропорт на Камчатке пустят с молотка

Камчатка ищет инвестора для строительства нового здания аэропорта.

Проект предполагает строительство пассажирского терминала площадью более 24 тысяч квадратных метров, предусматривающий размещение различных служб, необходимых для обслуживания внутренних и международных рейсов.

Также предусмотрено оборудование привокзальной площади, строительство новых и модернизация существующих объектов служебно-технической территории аэропорта.

Правительство Камчатского края готово со-инвестировать часть расходов, направив до 1,3 млрд рублей на строительство подъездных путей и прокладку инженерных коммуникаций.

В целом проект по развитию главных воздушных ворот Камчатки предполагает привлечение до 9,4 млрд рублей инвестиций.

План приватизации 100% пакета акций АО «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский» предусматривает сохранение за региональной властью полного контроля над деятельностью предприятия, сообщает Regnum.