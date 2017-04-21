Аэропорт на Камчатке пустят с молотка
Камчатка ищет инвестора для строительства нового здания аэропорта.
Проект предполагает строительство пассажирского терминала площадью более 24 тысяч квадратных метров, предусматривающий размещение различных служб, необходимых для обслуживания внутренних и международных рейсов.
Также предусмотрено оборудование привокзальной площади, строительство новых и модернизация существующих объектов служебно-технической территории аэропорта.
Правительство Камчатского края готово со-инвестировать часть расходов, направив до 1,3 млрд рублей на строительство подъездных путей и прокладку инженерных коммуникаций.
В целом проект по развитию главных воздушных ворот Камчатки предполагает привлечение до 9,4 млрд рублей инвестиций.
План приватизации 100% пакета акций АО «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский» предусматривает сохранение за региональной властью полного контроля над деятельностью предприятия, сообщает Regnum.
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