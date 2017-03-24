Аэропорт «Жуковский» не связан с предусматривающим снос домов проектом ж/д связки

Руководство аэропорта «Жуковский» раскритиковало проект строительства связки железной дороги Москва - Рязань, предусматривающей снос жилых домов, назвав его абсурдным.

По словам первого заместителя генерального директора «Рампорт Аэро» Евгения Солодилина, представители аэропорта не участвовали в создании данного проекта.

Он также выразил удивление появлением проекта, предлагающего снести жилые дома ради строительства железной дороги.

«Сейчас ситуация повернулась таким образом, что заказчиком является чуть ли не аэропорт «Жуковский», а это не так. Более того, мы видели несколько проектов, которые предполагали строительство железнодорожной ветки, не задевая населенные пункты», - сказал Солодилин.

Он добавил, что вокруг есть огромное количество земельных участков, которые позволяют построить эту связку, не затрагивая интересы простых людей.

Ранее власти Раменского района Подмосковья выступили против принятия проекта связки железной дороги «Москва – Рязань» с аэропортом «Жуковский», предусматривающего массовый снос жилых зданий, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее СМИ сообщили о появлении генплана, который предусматривает снос нескольких десятков домов в деревне Верея Раменского района ради строительства железнодорожной ветки к аэропорту.

Новости по теме
Теги:
Следующая новость В Московский зоопарк могут приехать панды из Китая

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО