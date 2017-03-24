Аэропорт «Жуковский» не связан с предусматривающим снос домов проектом ж/д связки

Руководство аэропорта «Жуковский» раскритиковало проект строительства связки железной дороги Москва - Рязань, предусматривающей снос жилых домов, назвав его абсурдным.

По словам первого заместителя генерального директора «Рампорт Аэро» Евгения Солодилина, представители аэропорта не участвовали в создании данного проекта.

Он также выразил удивление появлением проекта, предлагающего снести жилые дома ради строительства железной дороги.

«Сейчас ситуация повернулась таким образом, что заказчиком является чуть ли не аэропорт «Жуковский», а это не так. Более того, мы видели несколько проектов, которые предполагали строительство железнодорожной ветки, не задевая населенные пункты», - сказал Солодилин.

Он добавил, что вокруг есть огромное количество земельных участков, которые позволяют построить эту связку, не затрагивая интересы простых людей.

Ранее власти Раменского района Подмосковья выступили против принятия проекта связки железной дороги «Москва – Рязань» с аэропортом «Жуковский», предусматривающего массовый снос жилых зданий, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее СМИ сообщили о появлении генплана, который предусматривает снос нескольких десятков домов в деревне Верея Раменского района ради строительства железнодорожной ветки к аэропорту.