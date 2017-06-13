Аэронавты России стартовали на конкурсе в Великих Луках

Самое масштабное воздухоплавательное мероприятие России - международная встреча профессионалов и любителей воздушного спорта проходит на Псковщине - в Великих Луках.

Старт мероприятиям был дан еще 11 июня, а продлятся соревнования до 16 числа.

Сегодня утром уже состоялся первый спортивный полет.

Всего в рамках встречи аэронавтов пройдут спортивные соревнования за 12-й Кубок России по воздухоплавательному спорту, 10-й Кубок Дружбы (для всех пилотов, участвующих в соревнованиях), 11-й Кубок княгини Ольги (для всех пилотов-женщин) и 13-й Кубок города Великие Луки.

9 июня стало известно, что российский путешественник Федор Конюхов планирует установить новый мировой рекорд - перелететь на воздушном шаре через гору Эльбрус.

В издании «Русская Планета» можно приобрести памятную рамку с фрагментом аэростата Федора Конюхова, на котором прославленный путешественник установил тройной мировой рекорд.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: спорт, общество
Следующая новость Образ Христа не вписался в рекламу денежных займов

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО