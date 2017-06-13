Аэронавты России стартовали на конкурсе в Великих Луках

Самое масштабное воздухоплавательное мероприятие России - международная встреча профессионалов и любителей воздушного спорта проходит на Псковщине - в Великих Луках.

Старт мероприятиям был дан еще 11 июня, а продлятся соревнования до 16 числа.

Сегодня утром уже состоялся первый спортивный полет.

Всего в рамках встречи аэронавтов пройдут спортивные соревнования за 12-й Кубок России по воздухоплавательному спорту, 10-й Кубок Дружбы (для всех пилотов, участвующих в соревнованиях), 11-й Кубок княгини Ольги (для всех пилотов-женщин) и 13-й Кубок города Великие Луки.

9 июня стало известно, что российский путешественник Федор Конюхов планирует установить новый мировой рекорд - перелететь на воздушном шаре через гору Эльбрус.

В издании «Русская Планета» можно приобрести памятную рамку с фрагментом аэростата Федора Конюхова, на котором прославленный путешественник установил тройной мировой рекорд.