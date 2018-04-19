«Аэрофлот» заявил о проблеме с визами США для экипажей

Российская авиакомпания «Аэрофлот» подтвердила наличие проблем с получением американских виз для экипажей.

«В Аэрофлоте подтверждают проблему с получением экипажами виз США», - сообщил представитель авиаперевозчика.

Ранее в МИД РФ предупредили о возможном прекращении авиасообщения между Россией и США из-за проблем с получением виз для экипажей самолетов. В сообщении ведомства также отмечается, что рассмотрение документов на получение визы США растягивается до 250 дней, сообщает ТАСС.