«Аэрофлот» сообщил о проблемах с обслуживанием рейсов в Вашингтоне
Компания SwissPort отказалась обслуживать рейсы российского «Аэрофлота» в аэропорту Вашингтона. Это привело к задержке нескольких вылетов.
В компании подчеркнули, что из-за неблагоприятных метеоусловий в Нью-Йорке и Вашингтоне произошел транспортный коллапс. При этом в SwissPort не смогли подтвердить возможность обслуживания рейсов «Аэрофлота».
«В связи с этим «Аэрофлот» на данный момент не может сообщить точное время отправления задержанных по метеоусловиям рейсов», - сообщили в компании.
Речь идет о рейсах SU533 (ранее как 123) и SU539 (ранее как SU103), следовавших в Москву, передают «Известия».
Ранее из-за снегопада в Международном аэропорту имени Джона Кеннеди были отменены тысячи рейсов.
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