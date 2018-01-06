«Аэрофлот» сообщил о проблемах с обслуживанием рейсов в Вашингтоне

Компания SwissPort отказалась обслуживать рейсы российского «Аэрофлота» в аэропорту Вашингтона. Это привело к задержке нескольких вылетов.

В компании подчеркнули, что из-за неблагоприятных метеоусловий в Нью-Йорке и Вашингтоне произошел транспортный коллапс. При этом в SwissPort не смогли подтвердить возможность обслуживания рейсов «Аэрофлота».

«В связи с этим «Аэрофлот» на данный момент не может сообщить точное время отправления задержанных по метеоусловиям рейсов», - сообщили в компании.

Речь идет о рейсах SU533 (ранее как 123) и SU539 (ранее как SU103), следовавших в Москву, передают «Известия».

Ранее из-за снегопада в Международном аэропорту имени Джона Кеннеди были отменены тысячи рейсов.