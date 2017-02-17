«Аэрофлот» признан самой мощной авиакомпанией в мире

Российский «Аэрофлот» стал самой мощной авиакомпанией мира по версии консалтингового агентства Brand Finance.

Как отмечается в сообщении, аналитики компании присвоили российской авиакомпании рейтинг ААА.

По мнению экспертов, «Аэрофлот» доминирует на внутреннем рынке и опережает конкурентов по множеству маркетинговых параметров, не обладая при этом монопольным статусом.

Компания активно инвестирует в развитие бренда, а также обладает самым молодым флотом самолетов среди крупнейших авиакомпаний.

«Аэрофлот» - крупнейшая авиакомпания России. Выполняет внутренние и международные рейсы из московского аэропорта Шереметьево. Является одной из старейших авиакомпаний в мире, начиная свою историю с 1923 года. Является полностью государственным предприятием., сообщает «РИА Новости».