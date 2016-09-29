"Аэрофлот" поставил рекорд по капитализации

Глава компании "Аэрофлот" Виталий Савельев заявил, что в этом году организации удалось поставить рекорд по капитализации. Данный показатель составляет 116 миллиардов рублей.

– Хочу сказать, что эта капитализация в долларовом эквиваленте больше, чем капитализация группы Air France - KLM". То есть мы растем, – сказал Савельев. Заявление прозвучало на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает РГ.

На встрече также было озвучено предложение ужесточить ответственность для нарушителей на борту самолета. Также перевозчики предлагают составлять "черные списки" авиадебоширов. Президент РФ Владимир Путин поддержал такую инициативу.