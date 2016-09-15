«Аэрофлот» попросил не использовать в самолетах Samsung Galaxy Note 7
Российская компания «Аэрофлот» порекомендовала пассажирам не использовать в самолетах смартфоны Samsung Galaxy Note 7.
- Авиакомпания «Аэрофлот» в целях безопасности настоятельно рекомендует не перевозить телефон Samsung Galaxy Note 7 в багаже, выключить телефон данной модели на борту самолета и не заряжать его в течение всего полета, - цитирует перевозчика «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что Samsung Electronic отозвал всю партию новой модели Galaxy Note 7 из-за обнаруженных дефектов аккумуляторов. Дефект может привести к воспламенению устройств и взрыву во время зарядки.
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