«Аэрофлот» попросил не использовать в самолетах Samsung Galaxy Note 7

Российская компания «Аэрофлот» порекомендовала пассажирам не использовать в самолетах смартфоны Samsung Galaxy Note 7.

- Авиакомпания «Аэрофлот» в целях безопасности настоятельно рекомендует не перевозить телефон Samsung Galaxy Note 7 в багаже, выключить телефон данной модели на борту самолета и не заряжать его в течение всего полета, - цитирует перевозчика «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что Samsung Electronic отозвал всю партию новой модели Galaxy Note 7 из-за обнаруженных дефектов аккумуляторов. Дефект может привести к воспламенению устройств и взрыву во время зарядки.