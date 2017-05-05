«Аэрофлот» поддержал решение Росавиации аннулировать свидетельства пилотов
Авиакомпания «Аэрофлот» поддержала решение Росавиации аннулировать фальшивые пилотские свидетельства, говорится в сообщении авиаперевозчика.
В пресс-релизе «Аэрофлота» подчеркивается, что подготовка коммерческих пилотов должна осуществляться исключительно в государственных образовательных учреждениях.
Ранее стало известно, что практически все пилоты, свидетельства которых были аннулированы, закончили частные Авиационные учебные центры, при этом некоторые учреждения осуществляли деятельность с целым рядом нарушений, собщает «РИА Новости».
Отмечается, что некоторые центры выдавали пилотам для дальнейшей передачи в Росавиацию фальсифицированные документы по здоровью, учебному налету и знанию английского языка.
Газета «Коммерсант» ранее сообщила, что Росавиация известила региональные отделения о том, что даже если пилоты имеют высшее профессиональное образование, но проходили первоначальную летную подготовку не в государственном учебном заведении, то их свидетельства будут изыматься, а новые выдаваться не будут.
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