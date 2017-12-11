«Аэрофлот» назвали лидером среди авиабрендов мира

Российская авиакомания «Аэрофлот» отмечена международной премией World Travel Awards 2017 как «Лидирующий авиационный бренд мира».

Награда в данной номинации вручалась впервые. За нее «Аэрофлоту» пришлось конкурировать с компанией Emirates, сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу российского авиаперевозчика.

«Эта победа – большая честь для нас и в то же время закономерный результат. World Travel Awards – аналог Оскара в туристической отрасли. Чтобы получить его, причем в такой престижной категории, от нас потребовалась большая работа», - сказал гендиректор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев. Он также заверил, что компания сделает все, чтобы и в дальнейшем сохранять лидерскую позицию.

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