«Аэрофлот» из-за снегопада отменил около 50 рейсов из «Шереметьево» 10 и 11 ноября

В связи с ухудшением метеорологической обстановки компания «Аэрофлот» объявила об отмене около пятидесяти намеченных на 10 и 11 ноября рейсов из аэропорта «Шереметьево».

В четверг на несколько часов переносятся 26 рейсов из «Шереметьево», а также два рейса из Милана и Аликанте в московский аэропорт. При этом в четверг и пятницу отменяется 48 рейсов «Аэрофлота», - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу российской авиакомпании.

Ранее сообщалось, что 10 и 11 ноября в Москве ожидается обильный снегопад, синоптики прогнозируют выпадение почти половины месячной нормы осадков. Метеорологи ожидают начала снегопада в ночь со среды на четверг, а прекратится он лишь в ночь с пятницы на субботу.