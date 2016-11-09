«Аэрофлот» из-за снегопада отменил около 50 рейсов из «Шереметьево» 10 и 11 ноября
В связи с ухудшением метеорологической обстановки компания «Аэрофлот» объявила об отмене около пятидесяти намеченных на 10 и 11 ноября рейсов из аэропорта «Шереметьево».
В четверг на несколько часов переносятся 26 рейсов из «Шереметьево», а также два рейса из Милана и Аликанте в московский аэропорт. При этом в четверг и пятницу отменяется 48 рейсов «Аэрофлота», - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу российской авиакомпании.
Ранее сообщалось, что 10 и 11 ноября в Москве ожидается обильный снегопад, синоптики прогнозируют выпадение почти половины месячной нормы осадков. Метеорологи ожидают начала снегопада в ночь со среды на четверг, а прекратится он лишь в ночь с пятницы на субботу.
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