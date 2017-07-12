«Аэрофлот» 13 июля отменил рейсы из Москвы из-за непогоды

Авиакомпания «Аэрофлот» 13 июля отменяет ряд региональных и международных рейсов из-за плохой погоды, говорится в сообщении перевозчика.

Так, компания отменила международные рейсы из аэропорта «Шереметьево» в Париж, Берлин, Варшаву, Таллин и Прагу, а также региональные рейсы в Краснодар, Ростов, Самару, Тюмень, Набережные Челны, Нижний Новгород, Архангельск, Воронеж и Минеральные Воды.

Пассажирам, рейсы которых были отменены, предоставляется возможность переоформить авиабилет без дополнительных сборов или оформить возврат полной стоимости перевозки.

Кроме того, «Аэрофлот» сообщил о переносе ряда рейсов с 13 на 14 июля.

Ранее управления МЧС объявило об усилении ветра, грозах и проливных дождях в регионах Центральной России вечером в среду и в четверг, сообщает «РИА Новости».

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