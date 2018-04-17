В «Аэроэкспрессе» разрешили бесплатно возить животных

Пассажирам «Аэроэкспресса» отныне не нужно доплачивать по 100 рублей за провоз домашних питомцев.

В компании пояснили, что мелких животных разрешается перевозить в специальных контейнерах для ручной клади, а с крупными придется ехать в тамбуре.

Послабление сделано и для пассажиров с велосипедами. Их также освободили от доплаты. По аналогии с крупными животными, перевозка двухколесного транспорта в неразобранном виде возможна только в тамбуре, сообщает «Экономика сегодня».

Ранее стало известно, что туроператоры ожидают подорожания авиабилетов на зарубежные рейсы из-за снижения курса рубля.