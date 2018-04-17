В «Аэроэкспрессе» разрешили бесплатно возить животных
Пассажирам «Аэроэкспресса» отныне не нужно доплачивать по 100 рублей за провоз домашних питомцев.
В компании пояснили, что мелких животных разрешается перевозить в специальных контейнерах для ручной клади, а с крупными придется ехать в тамбуре.
Послабление сделано и для пассажиров с велосипедами. Их также освободили от доплаты. По аналогии с крупными животными, перевозка двухколесного транспорта в неразобранном виде возможна только в тамбуре, сообщает «Экономика сегодня».
Ранее стало известно, что туроператоры ожидают подорожания авиабилетов на зарубежные рейсы из-за снижения курса рубля.
Следующая новость Власти Австралии обвинили РФ в хакерских атаках
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии