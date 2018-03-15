Аэроэкспресс убил женщину в Москве на Бутырском валу
Аэроэкспресс в аэропорт «Шереметьево» насмерть сбил женщину в районе Бутырского вала в Москве.
Инцидент произошел в 10:20 утра.
Движение поездов на Савеловском направлении Московской железной дороги было приостановлено.
Полиция проводит расследование произошедшего, сообщает РИА Новости.
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