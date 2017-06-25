В Адыгее проверяют законность выдачи золотой медали дочери чиновницы
В Следственном управлении Следственного комитета по Адыгее начата проверка по делу о незаконной выдаче золотой медали в одной из школ республики.
В СК сообщили: «Следователями проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств случившегося». Как сообщил Газета.ru информированный источник, директор школы в Тахтамукайском районе получил выговор, а ученикам выпускного класса так и не выдали аттестаты до окончания проверки министерства образования и науки Адыгеи.
Ранее стало известно, что дочь чиновницы вернула медаль после того, как одна из выпускниц обвинила ее в незаслуженном получении награды. Одноклассница заявила, что та ни разу не отвечала ни по одному предмету, но при этом получила медаль за успехи в учебе.
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