В Адыгее проверяют законность выдачи золотой медали дочери чиновницы

В Следственном управлении Следственного комитета по Адыгее начата проверка по делу о незаконной выдаче золотой медали в одной из школ республики.

В СК сообщили: «Следователями проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств случившегося». Как сообщил Газета.ru информированный источник, директор школы в Тахтамукайском районе получил выговор, а ученикам выпускного класса так и не выдали аттестаты до окончания проверки министерства образования и науки Адыгеи.

Ранее стало известно, что дочь чиновницы вернула медаль после того, как одна из выпускниц обвинила ее в незаслуженном получении награды. Одноклассница заявила, что та ни разу не отвечала ни по одному предмету, но при этом получила медаль за успехи в учебе.