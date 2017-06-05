В Адыгее пропал пилот после жесткой посадки вертолета
В Адыгее совершил жесткую посадку и загорелся вертолет сельскохозяйственного назначения.
По данным Южного регионального центра МЧС, авария произошла в районе населенного пункта Сергиевская Гиагинского района. Воздушное судно выполняло работы по обработке полей.
Пока принадлежность вертолета не установлена. Пилота на месте происшествия не оказалось. Предполагается, что ему удалось вовремя покинуть машину.
Погибших и пострадавших, а также разрушений на земле нет, передает ТАСС.
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