Адвокаты Януковича подали в суд на генерального прокурора Украины Луценко

Представляющие адвокатское объединение Aver Lex правозащитники, представляющие интересы бывшего президента Украины Виктора Януковича, обратились в Генеральную прокуратуру и Специализированную антикоррупционную прокуратуру страны с требованием возбудить уголовное дело против генпрокурора Юрия Луценко за нарушение права на защиту бывшего главы государства.

«Адвокаты АО Aver Lex Виталий Сердюк и Игорь Федоренко, представляющие интересы Виктора Януковича, инициируют возбуждение уголовного дела против генерального прокурора Юрия Луценко и прокурора главной военной прокуратуры Руслана Кравченко за совершение служебного подлога и нарушение права на защиту», — цитирует РИА «Новости» сообщение пресс-службы организации.

По мнению адвокатов, Луценко и Кравченко скрыли от суда важную информацию, в результате чего суд санкционировал задержание Януковича.

Кроме того, как заявили адвокаты, их не уведомили о судебном заседании, на котором рассматривался вопрос санкционирования задержания Януковича, чем были нарушены права на защиту бывшего президента.