Адвокаты Карауловой обжаловали приговор Московского окружного военного суда

Защита Варвары Карауловой, сменившей имя и фамилию на Александра Иванова, считает вынесенный бывшей студентке философского факультета МГУ приговор слишком суровым и уже подала апелляцию.

- Мы уже подали краткую апелляционную жалобу, а после изучения приговора подадим полную, - сообщил ТАСС адвокат Карауловой Сергей Бадамшин.

Ранее сообщалось, что Караулова была признана Московским окружным военным судом виновной в попытке присоединиться к террористической группировке «Исламское государство» (запрещенная в РФ организация) и приговорена к четырем годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.