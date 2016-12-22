Адвокаты Карауловой обжаловали приговор Московского окружного военного суда
Защита Варвары Карауловой, сменившей имя и фамилию на Александра Иванова, считает вынесенный бывшей студентке философского факультета МГУ приговор слишком суровым и уже подала апелляцию.
- Мы уже подали краткую апелляционную жалобу, а после изучения приговора подадим полную, - сообщил ТАСС адвокат Карауловой Сергей Бадамшин.
Ранее сообщалось, что Караулова была признана Московским окружным военным судом виновной в попытке присоединиться к террористической группировке «Исламское государство» (запрещенная в РФ организация) и приговорена к четырем годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
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