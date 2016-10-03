Адвокаты блогера Носика обжаловали приговор
Адвокаты блогера Антона Носика обжаловали приговор. Сегодня Носик был приговорен Пресненским судом Москвы к штрафу в 500 тысяч рублей по делу об экстремизме.
Как считает защита блогера, за высказанное мнение «необязательно привлекать к уголовной ответственности».
Прокурор на суде настаивал на реальном сроке для Носика за размещение на своей странице в «Живом журнале» текста под названием «Стереть Сирию с лица земли» с высказываниями в поддержку бомбежек арабской республики.
Максимальное лишение свободы по этой статье равняется четырем годам, пишут «Известия».
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