Адвокаты блогера Носика обжаловали приговор

Адвокаты блогера Антона Носика обжаловали приговор. Сегодня Носик был приговорен Пресненским судом Москвы к штрафу в 500 тысяч рублей по делу об экстремизме.

Как считает защита блогера, за высказанное мнение «необязательно привлекать к уголовной ответственности».

Прокурор на суде настаивал на реальном сроке для Носика за размещение на своей странице в «Живом журнале» текста под названием «Стереть Сирию с лица земли» с высказываниями в поддержку бомбежек арабской республики.

Максимальное лишение свободы по этой статье равняется четырем годам, пишут «Известия».