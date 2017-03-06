Адвокатов Хоршавина заподозрили в попытке затягивания судебного процесса

В Южно-Сахалинском суде началось рассмотрение дела в отношении бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и его подчиненных.

Адвокаты экс-губернатора попытались в самом начале заявить овод судье, однако их ходатайство было отклонено. Гособвинение полагает, то защита таким образом пытается затянуть судебный процесс, передает «ТВ Центр».

Сам Хорошавин свою вину признавать отказывается. По его словам, он не понимает сути предъявленных ему обвинений во взяточничестве.

Хорошавин был задержан два года назад. По версии следствия, он и его подельники получили взятки от предпринимателей на общую сумму свыше 520 миллионов рублей.