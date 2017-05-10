Адвокат Ярошенко допустил возможность его передачи России

Адвокат пилота Константина Ярошенко, отбывающего 20-летний тюремный срок в США, Алексей Тарасов предположил, что повторный запрос о передаче летчика России может быть рассмотрен досрочно.

Основанием для этого, по мнению юриста, может послужить смерть матери Ярошенко, которая на прошлой неделе скончалась от сердечного приступа.

Тарасов также отметил, что проблема Ярошенко неоднократно обсуждалась на переговорах представителей правительств России и США. «Думаю, что не раз еще будет пониматься. Остаются только такие шаги», - сказал юрист ТАСС.