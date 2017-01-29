Адвокат Януковича объявил условия возвращения экс-президента на Украину

Бывший украинский лидер Виктор Янукович заявил, что вернется в Киев только при соблюдении двух условий.

По словам адвоката политика, Янукович вернется на Украину в случае обеспечения его личной безопасности и если будет расследовано дело о покушении на убийство. Адвокат Виталий Сердюк отмечает, что защита делает все возможное для ускорения расследования, сообщает Ридус.

– Пока это будет дистанционно, но участие Януковича будет обязательным, и он настаивает на его обеспечении, – отметил Сердюк. По его словам, в случае расследования Янукович прибудет на Украину в зал суда.