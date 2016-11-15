Адвокат Улюкаева заявил о провокации против его подзащитного в офисе «Роснефти»

Адвокат министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева Тимофей Гриднев заявил о том, что против его подзащитного в офисе «Роснефти» была совершена провокация.

- Алексей Валентинович свою вину не признал. Считает, что то, что произошло вчера в офисе «Роснефти», - это провокация в отношении государственного чиновника, — цитирует Гриднева Forbes со ссылкой на BFM.

Правозащитник отказался рассказать подробности дела, поскольку дал подписку о неразглашении тайны следствия.

Он также заявил, что Улюкаев будет воздерживаться от дачи показаний, пока следствие не конкретизирует обвинение и не предъявит доказательства.