Адвокат Улюкаева сообщила о трех допрошенных по делу ее подзащитного свидетелях
Адвокат бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева Лариса Каштанова заявила, что с момента заключения ее подзащитного под домашний арест в качестве свидетелей были допрошены только три человека - личный водитель бывшего главы МЭР, понятой, присутствовавший при задержании, и врач скорой помощи.
- В качестве свидетелей по делу были допрошены только водитель, врач скорой помощи и еще один понятой, - рассказала Каштанова ТАСС.
Улюкаев обвиняется в получении взятки в особо крупных размерах. При задержании ему стало плохо с сердцем, из-за чего была вызвана скорая помощь.
Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы продлил пребывание Улюкаева под домашним арестом до 15 апреля 2017 года.
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