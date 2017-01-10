Адвокат Улюкаева сообщила о трех допрошенных по делу ее подзащитного свидетелях

Адвокат бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева Лариса Каштанова заявила, что с момента заключения ее подзащитного под домашний арест в качестве свидетелей были допрошены только три человека - личный водитель бывшего главы МЭР, понятой, присутствовавший при задержании, и врач скорой помощи.

- В качестве свидетелей по делу были допрошены только водитель, врач скорой помощи и еще один понятой, - рассказала Каштанова ТАСС.

Улюкаев обвиняется в получении взятки в особо крупных размерах. При задержании ему стало плохо с сердцем, из-за чего была вызвана скорая помощь.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы продлил пребывание Улюкаева под домашним арестом до 15 апреля 2017 года.