Адвокат Улюкаева попросил разрешить его подзащитному «хотя бы одно интервью»

Тимофей Гриднев, представляющий интересы арестованного по подозрению в получении взятки в особо крупных размерах бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, обратился в Московский городской суд с просьбой разрешить его подзащитному общаться с прессой.

- Данное уголовное дело освещается однобоко, а защита связана подпиской о неразглашении данных следствия. Прошу вас разрешить моему подзащитному общаться с журналистами, чтобы донести свою позицию. В крайнем случае, прошу разрешить хотя бы одно интервью по телефону любой продолжительности радиостанции «Эхо Москвы» под контролем сотрудника ФСИН, — цитирует Гриднева РИА «Новости».

Мосгорсуд отклонил ходатайства защиты, просившей отменить домашний арест Улюкаева и разрешить ему общаться со СМИ.

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