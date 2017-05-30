Адвокат Учителя пожаловался спикеру Госдумы на Поклонскую

Адвокат режиссера Алексея Учителя, экс-сенатор Константин Добрынин обратился к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой оценить законность действий депутата Натальи Поклонской, завалившей проверками кинокомпанию режиссера из-за готовящегося к выходу фильма «Матильда».

Добрынин попросил Володина проверить действия депутата Натальи Поклонской, в которых, возможно, усматриваются нарушения правил депутатской этики.

25 мая в кинокомпанию пришел сотрудник из Управления внутренних дел Василеостровского района Санкт-Петербурга потребовал представить в пятидневный срок все финансовые документы, начиная с 2014 года.

Сама Поклонская заявила, что отправляла в компетентные органы не одно обращение по просьбам возмущенных граждан, а проверки проводятся по факту оскорбления фильмом чувств верующих и по выделенным на его финансирование бюджетным деньгам.

Ранее Думская комиссия по этике не нашла нарушений в действиях парламентария Натальи Поклонской в отношении фильма «Матильда», сообщает «РИА Новости».

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость Молдова вслед за Эстонией выдворяет послов РФ

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО