Адвокат Учителя пожаловался спикеру Госдумы на Поклонскую

Адвокат режиссера Алексея Учителя, экс-сенатор Константин Добрынин обратился к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой оценить законность действий депутата Натальи Поклонской, завалившей проверками кинокомпанию режиссера из-за готовящегося к выходу фильма «Матильда».

Добрынин попросил Володина проверить действия депутата Натальи Поклонской, в которых, возможно, усматриваются нарушения правил депутатской этики.

25 мая в кинокомпанию пришел сотрудник из Управления внутренних дел Василеостровского района Санкт-Петербурга потребовал представить в пятидневный срок все финансовые документы, начиная с 2014 года.

Сама Поклонская заявила, что отправляла в компетентные органы не одно обращение по просьбам возмущенных граждан, а проверки проводятся по факту оскорбления фильмом чувств верующих и по выделенным на его финансирование бюджетным деньгам.

Ранее Думская комиссия по этике не нашла нарушений в действиях парламентария Натальи Поклонской в отношении фильма «Матильда», сообщает «РИА Новости».