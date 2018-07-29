Адвокат ученого Темирева раскрыла детали дела о госизмене

Адвокат 64-летнего арестованного Алексея Темирева из Новочеркасска Анна Полозова сообщила, что ФСБ подозревает его в передаче секретных данных во Вьетнам.

Ученый был задержан 18 июля, когда он явился в ФСБ, чтобы проверить на секретность документы с места работы – конструкторского бюро ИРИС.

«Темирев захотел передать данные по своей работе в бюро в одну из российских компаний. Это не связано с делом (о госизмене – прим.). По установленному порядку он направил запрос в ФСБ на проверку тех документов: возможна ли их передача, есть ли в них секретность. Так совпало, что там ( в ФСБ – прим.) его и задержали», - сообщила она.

Задержанного обвиняют в передаче данных об оборудовании, которое он создавал вместе с аспирантом из Вьетнама, передает РБК. Однако адвокат уверена, что вся эта информация есть в открытом доступе.

В настоящее время ученый находится в СИЗО «Лефортово». Об этом стало известно 28 июля.

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