Адвокат Родченкова поведал о просьбе российских чиновников испортить допинг-пробу украинцу

Адвокат из США Джим Уолден, представляющий интересы информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова, заявил, что в 2013 году российские чиновники пытались подговорить его клиента испортить допинг-пробу украинскому спортсмену.

Как пишет Meduza со ссылкой на британское издание The Daily Mail, имена спортсменов и тех, кто просил Родченкова испортить пробу, не называются. Эта история упоминается в рассказе о контактах Родченкова с министром спорта России Виталием Мутко и его замом Юрием Нагорных.

Родченков, по сведениям адвоката, не выполнил просьбу. Сам Мутко комментировать этот случай не стал, ссылаясь на занятость.

Григорий Родченков – экс-руководитель Московской антидопинговой лаборатории. Данные им показания легли в основу расследования, по итогам которого ВАДА заявило о существовании в России госпрограммы поддержки допинга.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость В Ульяновской области двое детей отравились хлором в сауне

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО