Адвокат Родченкова поведал о просьбе российских чиновников испортить допинг-пробу украинцу

Адвокат из США Джим Уолден, представляющий интересы информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова, заявил, что в 2013 году российские чиновники пытались подговорить его клиента испортить допинг-пробу украинскому спортсмену.

Как пишет Meduza со ссылкой на британское издание The Daily Mail, имена спортсменов и тех, кто просил Родченкова испортить пробу, не называются. Эта история упоминается в рассказе о контактах Родченкова с министром спорта России Виталием Мутко и его замом Юрием Нагорных.

Родченков, по сведениям адвоката, не выполнил просьбу. Сам Мутко комментировать этот случай не стал, ссылаясь на занятость.

Григорий Родченков – экс-руководитель Московской антидопинговой лаборатории. Данные им показания легли в основу расследования, по итогам которого ВАДА заявило о существовании в России госпрограммы поддержки допинга.