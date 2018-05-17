Адвокат попался на вымогательстве денег у гадалки
Юрист Абубакар Манаев, ранее защищавший одного из членов «банды ГТА», задержан в Москве при получении взятки в размере пяти миллионов рублей.
Незаконное вознаграждение он получил от гадалки Ноны Михай, проходящей по уголовному делу о хищении в «Нота-банке». При этом переданная Манаеву сумма составляла только 50% о того, что он требовал от подзащитной, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на РАПСИ.
Адвокат уверил Михай, что договорился о рассмотрении ее дела в особом порядке и условном наказании. Деньги, по его словам, предназначались неким должностным лицам. В действительности же он планировал оставить все вознаграждение себе.
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