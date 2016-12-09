Адвокат подтвердил задержание двух сотрудников антикоррупционного главка МВД

Адвокат Михаил Трепашкин подтвердил задержание сотрудников антикоррупционного главка МВД России по подозрению в превышении должностных полномочий в деле Сергея Черенкова, осужденного за попытку продажи должности в «Единой России».

По его словам, он видел, как в Следственный комитет были доставлены сотрудники ГУЭБиПК Александр Соболь и Сергей Абрамов.

Ранее экс-директор группы «Земляне» Сергей Черенков был осужден по обвинению в попытке продажи должности в высшем совете «Единой России» за 60 миллионов рублей. На данный момент приговор отменен и направлен на новое рассмотрение, сообщает «Национальная служба новостей».